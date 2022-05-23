Во время задержания он выражал поддержку стране-агрессору.

В Одессе задержан мужчина, сорвавший со здания флаг Украины и выбросивший его в мусорный контейнер.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области.

Отмечается, что на проспекте Небесной сотни неизвестный с особым цинизмом сорвал флаг Украины - рвал полотнище, топтал и тому подобное. Затем выбросил флаг в мусорный контейнер. Заявитель, ставший очевидцем происшествия, вызвал полицию и предоставил приметы злоумышленника.

"В ходе осмотра прилегающей территории патрульные обнаружили его и задержали, а очевидцы предоставили полиции фото и видео инцидента", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, во время задержания подозреваемый, которого затем передали следователям, словесно выражал поддержку стране-агрессору.

Как сообщал УНИАН, ранее над вокзалом оккупированного Херсона взвился украинский флаг: в городе действует украинское партизанское движение.

А в Латвии мужчина напал на парня с флагом Украины: злоумышленника задержали.

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