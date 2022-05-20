В городе действует украинское партизанское движение.

Над железнодорожным вокзалом временно оккупированного Херсона сегодня взвился национальный флаг Украины.

Об этом сообщила "Укрзализныця" в своем Telegram-канале.

"Украинское партизанское движение не спит даже во временно оккупированных городах: над железнодорожным вокзалом Херсона взвился украинский флаг. Потому что Херсон - это Украина, так было, есть и будет!", - отмечается в сообщении.

УЗ также обнародовала видео, на котором над зданием вокзала развевается сине-желтый флаг.

Как сообщал УНИАН, патриоты из оккупированного Херсона украсили город ко Дню вышиванки, который Украина отмечала накануне. Местные "партизаны" нарисовали сине-желтой краской украинские флаги и напоминание оккупантам о том, кому действительно принадлежит Херсон.

Это не первые обращения к оккупантам от херсонцев. Недавно на улицах города появились красноречивые предупреждения для россиян. В последнее время в городе активизировались украинские патриоты.

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