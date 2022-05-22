Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Латвийская полиция задержала мужчину, напавшего на юношу с украинским флагом.

Как пишет Delfi, нападение произошло в Риге в пятницу, 20 мая, около 20:00 после шествия "За освобождение от советского наследия" неподалеку от места проведения мероприятия на улице Эдуарда Смильгя.

Водитель BMW вышел из своего авто и нанес телесные повреждения юноше 2003 года рождения. На плечи молодого человека был накинут флаг Украины. После произошедшего водитель уехал с места происшествия в направлении улицы Бариню.

Государственная полиция установила личность виновника и то, на какой машине он передвигается. Полицейские нашли эту машину в одном из дворов частного дома, однако на авто уже был заменен номер государственной регистрации: возможно, виновный пытался скрыть свое местонахождение.

Примерно в 2 часа ночи полиция и спецназ задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1984 года рождения, он скрывался за дымоходом на чердаке в своем жилище. Сейчас находится в изоляторе временного содержания. Ранее задержанный уже попадал в поле зрения полиции.

Теперь уголовный процесс начат по 2-й части 231-й статьи Уголовного закона о хулиганстве, связанном с нанесением телесных повреждений пострадавшему. Виновному грозит лишение свободы на срок до 5 лет или краткосрочное лишение свободы, а также полицейский надзор, общественные работы или денежный штраф.

Всего, по данным Государственной полиции, в связи с шествием пришлось задержать восемь человек. К административной ответственности были привлечены и два человека, запустивших дроны.

Как сообщал УНИАН, ранее в Латвии агрессивная россиянка набросилась на украинку с ребенком. Сначала женщина любезно начала диалог, а затем начала неконтролируемую истерику.

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