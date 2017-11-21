В нее "вселился злой дух": в Днепре мужчина под наркотиками избил иконой свою бабушку (фото, видео)

В Днепре полиция задержала мужчину, который, находясь под воздействием наркотиков, едва ли не до смерти забил иконой свою бабушку, потому что в нее "вселился злой дух".

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.

"Находясь под воздействием наркотиков, мужчине показалось, что в его бабушку вселился злой дух. Для того, чтобы избавиться от сатаны, внук взял икону и сильно ударил женщину по голове", - отметили в полиции.

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Согласно сообщению, инцидент произошел 19 ноября в час ночи в квартире по ул. Грушевского.

"Выехав на место происшествия, полицейские обнаружили в квартире мужчину, который явно находился в состоянии наркотического опьянения. В комнате находилось устройство для употребления наркотиков и пакеты с марихуаной. На полу лежала старушка в бессознательном состоянии. Возле нее на полу была окровавленная икона. Мужчина признался в том, что он избил свою бабушку, потому что ему показалось, что в нее вселился злой дух и он пытался его убить", - рассказал начальник Шевченковского отделения полиции полковник полиции Николай Ткаченко.

Сейчас злоумышленник задержан. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). За совершение преступления мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.