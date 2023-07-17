Мужчина, который уже имеет судимости, пришел в кафе с кувалдой, чтобы выяснить отношения с людьми, с которыми поссорился накануне, но их в заведении не было.

В Одессе возле одного из кафе по улице Малая Арнаутская мужчина разбил кувалдой голову новому знакомому. До этого оба употребляли спиртные напитки, но когда вышли покурить, между ними возник конфликт.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, двое граждан в возрасте 32-х и 42-х лет познакомились в заведении. Отмечается, что младший мужчина пришел в заведение с кувалдой, чтобы выяснить отношения с мужчинами, с которыми накануне поссорился, но их там не нашел.

Когда между новоиспеченными знакомыми возникла перепалка, младший по возрасту мужчина схватил кувалду, нанес другому несколько ударов по голове. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом костей черепа.

Видео дня

Правонарушителя задержали полицейские. Они изъяли орудие преступления и направляют его на экспертизу.

"Злоумышленник, который уже имеет судимости за кражи и причинение телесных повреждений средней тяжести, признался в содеянном. При наличии достаточных доказательств, собранных полицейскими, следователи полиции под процессуальным руководством Приморской окружной прокураты города Одессы сообщили фигуранту о подозрении в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, опасных для жизни в момент причинения. Это преступление квалифицируется по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается", – отметил начальник отдела полиции № 2 Одесского районного управления полиции № 1 Вячеслав Барба.

Другие инциденты в Одесской области

В Одесской области поймали браконьеров, которые убили редкую краснокнижную рыбу – белугу. Она должна была нереститься уже в ближайшее время. Спасти рыбу не удалось – у нее обнаружили ушибы в результате ударов по голове.

15 июля в Одесской области произошла смертельная авария – там столкнулись локомотив и эвакуатор с иномарками. Предварительно установлено, что водитель эвакуатора пытался пересечь железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

Вас также могут заинтересовать новости: