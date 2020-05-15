В Одессе мужчина погиб при падении с 20-го этажа

Тело обнаружили сегодня около 17:00 во дворе многоэтажного дома. На месте работает следственно-оперативная группа.

В Одессе полиция устанавливает обстоятельства гибели мужчины при падении с 20-го этажа.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, тело мужчины обнаружили сегодня около 17:00 во дворе многоэтажного дома на улице Среднефонтанской.

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Предварительно установлено, что несовместимые с жизнью травмы мужчина получил в результате падения с высоты.

«Обстоятельства происшествия и личность погибшего выясняются», - заявили в главке.

Со слов очевидцев, мужчина погиб при падении с 20-го этажа жилого комплекса «Чудо-город».

Ранее УНИАН сообщал, как в Киеве девушка упала с 25 этажа во время свидания с парнем.