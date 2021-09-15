Задержанный рассказал, что собирался продать боеприпасы.

В Одессе житель Херсона прятал боевые гранаты в камере хранения супермаркета. Также он устроил хранилище на своей съемной квартире. Боеприпасы мужчина хотел продать.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в Facebook.

Так, в правоохранительные органы поступила информация из одного супермаркета. Заявители рассказали, что администрация магазина обратила внимание на подозрительную сумку в шкафу камеры хранения, где посетители на некоторое время оставляют свои вещи.

Взрывотехники в сумке обнаружили две гранаты РГД-5 с запалами. Владельца боеприпасов сотрудники полиции разыскали менее чем за сутки и задержали в порядке статьи 208 УПК РФ. Во время обыска в съемной им квартире правоохранители изъяли еще четыре аналогичные гранаты.

Как пояснил 39-летний злоумышленник, в Одессу боеприпасы он привез из Киевской области. Их он намеревался продать, но покупателя найти не успел.

Изъятые предметы полицейские направили на экспертизу. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия и происхождение гранат.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания. За незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее УНИАН уже сообщал о еще одном инциденте с гранатой в Одесской области. Мужчина "терроризировал" людей, он ходил по селу и угрожал прохожим боеприпасом.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Лариса Козовая