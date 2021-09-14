На пляжах полно отдыхающих, которые нежатся в лучах сентябрьского солнца.

Курортный сезон в Одессе продолжается. На пляжах отдыхают не только одесситы, но и гости города.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Одессе наступило так называемое "бабье лето". Столбик термометра показал +26, а температура морской воды +19, что радует отдыхающих, которых меньше не стало, несмотря на завершение лета. Цены на шезлонги и на пляжные развлечения также не изменились.

На бархатный сезон в Одессу приехали не только украинцы, но и поляки, и французы. Кроме того, на пляжи вышли и одесситы, которые летом предпочитают не выходить на переполненный берег Черного моря.

Справка УНИАН. Бархатный сезон - условное название одного из наиболее благоприятных периодов для морского отдыха. Во время бархатного сезона не так жарко, как, например, летом в июле, но еще довольно тепло, в том числе ночью.

Как ранее сообщал УНИАН, медузы, которые едва ли не все лето досаждали отдыхающим на азовском побережье, перебрались в Черное море и теперь мешают отдыхающим в Одессе. Животных так много в воде, что отдыхающие не могут купаться. Одесситы утверждают, что подобная картина их удивить не сможет - в сентябре медузы ежегодно заполняют городские бухты.

Автор: Анастасия Горбачева