Потребителей призвали сообщать в случае обнаружения в обороте опасной продукции.

Из Германии в Украину экспортировали различные чайные смеси, содержащие жасмин китайского происхождения, в котором были обнаружены остатки пестицидов, в частности, хлорпирифос. Об этом в Facebook сообщило Главное управление Госпотребслужбы в Черновицкой области со ссылкой на систему быстрого оповещения по пищевым продуктам и кормам (RASFF).

Производителем чая значится немецкая компания Kirchner Fischer & Co. В Украине продукцию получало столичное ООО "Мир чая".

По данным Американской академии педиатрии, пренатальное воздействие хлорпирифоса вызывает снижение веса ребенка при рождении, снижение IQ, потерю рабочей памяти, нарушение внимания и задержку развития моторики. Также может вызывать острое отравление пестицидами и приводить к судорогам, параличу дыхания, а иногда и смерти.

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Потребителей призвали сообщать Госпотребслужбе в случае обнаружения в обращении указанной продукции.

Импорт опасных продуктов

Перед Новым годом сообщалось, что в Украине завезли опасный сыр со стафилококком. Признаки заболевания могут появляются уже через несколько часов после употребления в пищу таких продуктов.

Вскоре Госпотребслужба опровергла завоз в Украину сыра, в котором обнаружен стафилококк. Распространение такой продукции состоялось в Бельгию, Испанию и Великобританию.

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