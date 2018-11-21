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В Одессе из трамвая выпала пенсионерка

13:09, 21 ноября 2018
Происшествия
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Иллюстрация / REUTERS

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Как сообщили в пресс-службе КП «Одесгорэлектротранс», вагон маршрута №18 осуществлял посадку людей на остановке, и в этот момент 70-летняя одесситка не удержалась за поручень и упала на дорогу, передает "Думская".

Пострадавшая с незначительными повреждениями была доставлена в больницу.  

На месте работали правоохранители. Около двух часов маршрут №18 не работал.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября в Одесской области из переполненной маршрутки выпала пассажирка. Женщина получила тяжелую травму головы, из-за чего впала в кому. Спустя несколько дней она скончалась в больнице.

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Теги: #Одесса#трамвай#пенсионерка