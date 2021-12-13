Неизвестные забросали автобус дымовыми шашками и разбили оконное стекло.

В Одессе полиция открыла производство в связи с нападением на автобус с игроками ФК "Черноморец", которые направлялись на одноименный стадион для участия в матче чемпионата Украины по футболу с харьковской командой "Металлист 1925".

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел вчера в центре города на улице Маразлиевской.

"Группа молодых людей забросала дымовыми шашками автобус местной футбольной команды, когда та направлялась к стадиону. Повреждены стекла на транспортном средстве, из спортсменов никто не пострадал", - сказано в сообщении.

Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Лица, причастные к правонарушению, устанавливаются.

Очевидцы в социальных сетях сообщили, что нападение произошло за несколько часов до матча "Черноморец" (Одесса) – "Металлист 1925" (Харьков). Автобус с игроками одесской команды следовал на стадион "Черноморец", расположенный в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко.

Напали на автобус десятки радикально настроенных фанатов (ультрас), которые, по данным очевидцев, были недовольны результатами предыдущих игр (поражений) одесской команды, а также тем, что она укомплектована футболистами, взятыми в аренду у киевского "Динамо". Неизвестные молодые люди бросали в автобус дымовые шашки, яйца и другие предметы, а также наносили по нему удары, в частности ногами. В результате – разбито оконное стекло автобуса и прочее.

В то же время в пресс-службе ФК "Черноморец" отмечают, что вчера (после нападения) команда одержала победу над харьковчанами со счетом 2:1.

Как ранее сообщал УНИАН, 8 декабря в столице Португалии состоялся матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором "Динамо" играло с "Бенфикой". Киевляне уступили португальским "орлам" (0:2), и завершили свои выступления в еврокубках.

Накануне поединка в окрестностях стадиона "Да Луж", который собственно и принимал игру, произошло столкновение между активными группами фанатов "орлов" и "бело-синих".

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Автор: Лариса Козовая