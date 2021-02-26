14-летних девочек нашли в стрессовом состоянии.

В четверг, 25 февраля, в одном из сел Полтавской области две восьмиклассницы перерезали себе запястья под зданием школы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области. Об инциденте им рассказали медики.

14-летних девочек нашли в стрессовом состоянии, после чего госпитализировали. Сейчас угроза их жизни миновала, они в удовлетворительном состоянии.

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"Полиция изучает причины и условия, побудившие учениц 8-го класса к причинению вреда собственному здоровью. По результатам проверки мы будем принимать соответствующие правовые решения", – сказал начальник Миргородского районного отдела полиции Андрей Тюков.

В органах также отметили, что скандальная ситуация со школьницами должна стать поводом для выяснения того, какими были отношения в их семьях, в школе и в ученическом коллективе в частности.

Отравление украинских детей лекарствами

16 февраля в одном из лицеев Боярки две девочки отравились таблетками, которые сами купили в аптеке. Выпить таблетки они решили после того, как увидели в сети призыв, чтобы глотнуть 40 таблеток и посмотреть, что с ними будет. В результате одна из девочек умерла. Установлено, что девочки употребляли препарат Дротаверин, купили его в аптеке возле школы.

Аналогичный случай 17 февраля произошел в Умани. Две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу. Принимали препарат «Дротаверин» в помещении школы.

Дротаверин, которым отравились дети, используется для снятия спазм гладкой мускулатуры, связанных с заболеваниями билиарного тракта, при заболеваниях мочевого тракта и желудочно-кишечного тракта, при головной боли и гинекологических заболеваниях.

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Автор: Денис Прядко