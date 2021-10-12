Дипломатическое учреждение РФ в Одессе было "атаковано" ночью, сообщили в полиции.

Неизвестный в ночь на вторник, 12 октября, облил красной краской ворота Генерального консульства Российской Федерации в Одессе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в правоохранительные органы поступило заявление о хулиганских действиях на Гагаринском плато, возле российского Генконсульства.

По сведениям правоохранителей, неизвестный бросил в ворота дипломатического учреждения пакеты с красной краской, а затем скрылся с места преступления.

По данному факту открыто производство по ч. 1 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины. Личность злоумышленника устанавливается.

Напомним, отношения Украины и России испортились после Революции достоинства (18 февраля 2014 – 23 февраля того же года), в результате которой власть в нашем государстве потерял пророссийский президент Виктор Янукович. Янукович сбежал в Россию.

Весной 2014-го РФ пошла на агрессию против Украины – захватила Крым и начала расшатывать ситуацию на части Донецкой и Луганской областей. На Донбассе пророссийские боевики захватили админздания и создали так называемые "ДНР" и "ЛНР", и началась война.

После агрессии России в Украине у дипломатических зданий РФ не раз проходили акции протеста, люди обливали их красной краской, которая символизировала кровопролитие.

В конце июня в Киеве возле Посольства Российской Федерации главе государства-агрессора Владимиру Путину напомнили, что его ждет наказание в Международном уголовном суде в Гааге.

Авторы: Лариса Козовая, Екатерина Присяжнюк