Акция была немногочисленной / фото УНИАН, Виталий Саенко

В Киеве у Посольства Российской Федерации напомнили президенту РФ Владимиру Путину, что его ждет наказание в Международном уголовном суде в Гааге.

Как передает корреспондент УНИАН, с противоположной стороны Воздухофлотского проспекта от посольства РФ активисты на тротуаре припарковали минивэн, у которого из лазерного проектора на стенах посольства демонстрировались различные лозунги. В частности, среди них были такие надписи: "Поздравляем нашу сборную с победой!", "Гаага ждет", "Россия без будущего из-за шизофрении Путина", "Президента РФ пора списывать - чем дальше, тем хуже", "Путин - х**ло!", "Россияне - очнитесь" и другие. 

фото УНИАН, Виталий Саенко

Кроме того, активисты вывели на стены посольства РФ проекцию "горящего Кремль".

В комментарии УНИАН организатор акции Юрий Федоренко, который возглавляет общественную организацию "АРДИС" (Агентство развития демократии и информационных свобод), объяснил, что цель акции заключается в том, чтобы "Господин Путин не забывал, что рано или поздно его ждет Гаага". 

фото УНИАН, Виталий Саенко

Федоренко отметил, что желает Путину здоровья, чтобы он "дожил до того момента, когда будет суд в Гааге, послушал приговор и отсидел каждый день с того срока, который ему вынесет суд". 

фото УНИАН, Виталий Саенко

Также у минивэна активисты установили две мощные аудиоколонки, из которых громко звучала украиноязычная патриотическая рок-музыка. Некоторые песни были посвящены украинским защитникам, воинам-киборгам и волонтерам.

фото УНИАН, Виталий Саенко

Напротив посольства находилось немного людей, но правоохранителей, охранявших дипломатическое учреждение, было гораздо больше.   

Ситуация была спокойная, без провокаций.

Читайте также"Мир стал на грань": Путин оценил угрозу третьей мировой войны из-за "обстрела" эсминца Британии у берегов Крыма

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко