В Киеве у Посольства Российской Федерации напомнили президенту РФ Владимиру Путину, что его ждет наказание в Международном уголовном суде в Гааге.
Как передает корреспондент УНИАН, с противоположной стороны Воздухофлотского проспекта от посольства РФ активисты на тротуаре припарковали минивэн, у которого из лазерного проектора на стенах посольства демонстрировались различные лозунги. В частности, среди них были такие надписи: "Поздравляем нашу сборную с победой!", "Гаага ждет", "Россия без будущего из-за шизофрении Путина", "Президента РФ пора списывать - чем дальше, тем хуже", "Путин - х**ло!", "Россияне - очнитесь" и другие.
Кроме того, активисты вывели на стены посольства РФ проекцию "горящего Кремль".
В комментарии УНИАН организатор акции Юрий Федоренко, который возглавляет общественную организацию "АРДИС" (Агентство развития демократии и информационных свобод), объяснил, что цель акции заключается в том, чтобы "Господин Путин не забывал, что рано или поздно его ждет Гаага".
Федоренко отметил, что желает Путину здоровья, чтобы он "дожил до того момента, когда будет суд в Гааге, послушал приговор и отсидел каждый день с того срока, который ему вынесет суд".
Также у минивэна активисты установили две мощные аудиоколонки, из которых громко звучала украиноязычная патриотическая рок-музыка. Некоторые песни были посвящены украинским защитникам, воинам-киборгам и волонтерам.
Напротив посольства находилось немного людей, но правоохранителей, охранявших дипломатическое учреждение, было гораздо больше.
Ситуация была спокойная, без провокаций.
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