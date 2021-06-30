Активисты вывели на стены посольства РФ проекцию "горящего Кремль".

В Киеве у Посольства Российской Федерации напомнили президенту РФ Владимиру Путину, что его ждет наказание в Международном уголовном суде в Гааге.

Как передает корреспондент УНИАН, с противоположной стороны Воздухофлотского проспекта от посольства РФ активисты на тротуаре припарковали минивэн, у которого из лазерного проектора на стенах посольства демонстрировались различные лозунги. В частности, среди них были такие надписи: "Поздравляем нашу сборную с победой!", "Гаага ждет", "Россия без будущего из-за шизофрении Путина", "Президента РФ пора списывать - чем дальше, тем хуже", "Путин - х**ло!", "Россияне - очнитесь" и другие.

Кроме того, активисты вывели на стены посольства РФ проекцию "горящего Кремль".

В комментарии УНИАН организатор акции Юрий Федоренко, который возглавляет общественную организацию "АРДИС" (Агентство развития демократии и информационных свобод), объяснил, что цель акции заключается в том, чтобы "Господин Путин не забывал, что рано или поздно его ждет Гаага".

Федоренко отметил, что желает Путину здоровья, чтобы он "дожил до того момента, когда будет суд в Гааге, послушал приговор и отсидел каждый день с того срока, который ему вынесет суд".

Также у минивэна активисты установили две мощные аудиоколонки, из которых громко звучала украиноязычная патриотическая рок-музыка. Некоторые песни были посвящены украинским защитникам, воинам-киборгам и волонтерам.

Напротив посольства находилось немного людей, но правоохранителей, охранявших дипломатическое учреждение, было гораздо больше.

Ситуация была спокойная, без провокаций.

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Автор: Виталий Саенко