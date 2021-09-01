31 августа посреди улицы одного из сел в Николаевской области нашли тело местного жителя. Убийство раскрыли в течение суток.
Об этом сообщает ГУНП в области.
Окровавленный труп на дороге заметил односельчанин и сразу вызвал полицию. На теле мужчины эксперты обнаружили ножевые ранения грудной клетки и живота.
Правоохранители выяснили, что убийство произошло недалеко от частного дома 39-летнего потерпевшего. Накануне трагедии мужчины распивали алкоголь и между ними вспыхнул скандал.
Читайте такжеВ Ривненской области украли часть трубы, поставлявшей кислород в реанимацию COVID-больницыВ ходе перепалка злоумышленник несколько раз ударил товарища ножом.
Затем нападавший пытался избежать уголовной ответственности и скрылся на авто, покинув тело друга на улице.
Однако его перативно разыскали сотрудники сектора реагирования патрульной полиции и доставили в участок. За убийство задержанному грозит до 15 лет заключения.
Сейчас по согласованию с окружной прокуратурой решается вопрос о задержании жителя района в порядке ст. 208 УПК Украины.
Следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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