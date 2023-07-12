Тела погибших без внешних признаков насилия.

В Одессе найдены мертвыми жена и сын якобы военнослужащего.

В Главном управлении Национальной полиции в Одесской области УНИАН подтвердили только именно факт трагедии, которая произошла на ул. Генерала Петрова.

"Тела 49-летней женщины и 27-летнего мужчины - без внешних признаков насилия. После экспертизы будет известна предварительная причина смерти и предварительная квалификация производства", - пояснили в полиции.

Видео дня

В то же время в социальных сетях тиражируется информация, что погибла семья якобы военнослужащего, звание которого - майор. Он лично позвонил в полицию и сообщил, что нашел жену и сына мертвыми, и, якобы, он - один из подозреваемых. Так это или нет - пока неизвестно.

Инциденты в Одессе

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе, во дворе многоквартирного дома на Французском бульваре (престижный район города) нашли мертвого мужчину, которого было почти растерзано на части. По предварительным данным, человек погиб от взрыва гранаты, которую сам привел в действие. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Ранее в одном из отелей Одессы был найден мертвым военнослужащий, который повесился на ремне на дверной ручке. Мужчина некоторое время жил в отеле, во время самоубийства был не на службе. По некоторым данным, причиной его поступка стали личные неурядицы.

Вас также могут заинтересовать новости: