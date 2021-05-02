Умершего подозревали в покушении на убийство другого военнослужащего.

В Очакове Николаевской области в канаве возле свалки нашли тело 26-летнего военнослужащего, который подозревался в покушении на убийство другого военного.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

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«Эксперт, осмотрев тело, обнаружил повреждения в виде порезов на руках и шее. Предварительная причина смерти – самоубийство, окончательную установит судебно-медицинская экспертиза», – говорится в сообщении.

С места происшествия полицейские изъяли нож, а также пистолет, которые направили на исследование.

Кроме того, судя по обнародованным полицией фото, возле тела нашли записку с надписью: «Каждому по заслугам его».

По указанному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

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Автор: Катерина Шварц