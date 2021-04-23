В регионе объявили спецоперацию по розыску стрелка.

В городе Очаков Николаевской области сегодня утром пытались убить военнослужащего.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

В 7 утра правоохранители получили сообщение о том, что во дворе дома по улице Бугская неизвестный выстрелил в мужчину и скрылся. На месте было установлено, что 23-летний военный получил огнестрельное ранение в голову возле своего дома, когда шел на работу. Его госпитализировали.

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"Для розыска и задержания лица, причастного к указанному преступлению, введена специальная полицейская операция. Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК "Покушение на умышленное убийство". Продолжаются первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.

Правоохранители также показали фото предполагаемого подозреваемого и просят всех, кто обладает информацией о его местонахождении, сообщать по адресу: м. Очаков, вул. Алексея Зинченко, 90 или по телефонам (05154) 3-02-63, (0512) 53-13-47, 102.

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Автор: Юрий Годован