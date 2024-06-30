Есть повреждения многоэтажного жилого дома.

В Оболонском районе столицы обломки упали на жилой дом. Об этом сообщил начальник КГГА Сергей Попко.

По предварительным данным, есть повреждения многоэтажного жилого дома. Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

"На место следуют подразделения ГСЧС", - написал Попко. Видео дня

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Оболонском районе столицы обломки упали на жилой дом.

"Возгорание на 8 и 9 этажах. Все экстренные службы на месте", - отметил Кличко.

Последние атаки РФ на Киев

В ночь на 12 июня произошла ракетная атака на Киев. Враг применял вооружение разного типа.

Воздушная тревога в Киеве продолжалась почти 2 часа. Украинские защитники сбили все воздушные цели.

Также УНИАН сообщал, что в ночь на воскресенье, 28 мая, в Украине была масштабная тревога из-за массированной атаки дронов - под основным ударом оказался Киев.

В то же время в Киевской городской военной администрации сообщили о работе ПВО. Взрывы в столице подтвердил и мэр Киева Виталий Кличко.

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