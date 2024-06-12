Сейчас он находится в госпитале.

Раненый украинский военнослужащий рискнул и привлек внимание неизвестного дрона, надеясь, что он украинский. Его эвакуировали.

Видео спасения военного по имени Дмитрий опубликовали в Telegram-канале 47 отдельной механизированной бригады. Во время аэроразведки воины заметили в одной из посадок раненого военного. Мужчина начал указывать на турникет и часы, показывая, что время идет. Затем он продемонстрировал свой военный билет.

Оказалось, что украинский боец получил пять пулевых ранений, попав в засаду оккупантов. Через час его эвакуировали на боевой машине пехоты Bradley.

"Дождавшись благоприятных условий, медики 47 ОМБр эвакуировали Дмитрия на американской БМП Bradley. Сейчас боец лечится в госпитале. Попросил сбросить ему это видео, ведь и "самому интересно посмотреть", - говорится в сообщении.

Дроны на войне: другие новости

Как известно, полномасштабное вторжение РФ в Украину изменило отношение к применению беспилотных летательных аппаратов на фронте.

В начале года 95 ОДШБ показало операцию по спасению украинского военного, который оказался в российском плену. Его заметили случайно во время ликвидации захватчиков с помощью сбросов. Оператор дрона не только вывел бойца, но и "отбил" его у другого оккупанта.

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