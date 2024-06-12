В Севастополе громкие взрывы, Крымский мост перекрыт

Ночью в среду, 12 июня, в оккупированном Севастополе громко. Российские захватчики временно перекрыли Крымский мост.

В 02:52 гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в городе работает противовоздушная оборона. По его словам, оккупанты ведут работу по воздушным целям. По каким именно - он не сообщил.

"Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах", - написал Развожаев.

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Telegram-канал "Крымский ветер" сообщает, что местные жители слышат громкие взрывы в районе Севастопольской бухты.

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