Жители ряда областей слышат воздушную тревогу.

В ночь на среду, 12 июня, Россия атаковала Украину беспилотными летательными аппаратами типа "Shahed".

По состоянию на 01:05 воздушную тревогу объявили в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях. Командование Воздушных сил ВСУ информирует о передвижении российских дронов в своем Telegram-канале.

Согласно последней информации военных, ситуация следующая:

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группа "шахедов" на севере Николаевщины, движется на запад;

"шахеды" на севере Запорожья, держат курс на Днепропетровщину;

дроны на западе Донецкой области направляются на север;

БПЛА на границе Днепропетровской и Харьковской областей, курс - на северо-запад;

"шахеды" на востоке Харьковщины движутся на север.

В 01:10 тревогу объявили в Кировоградской области.

Угроза ракетного обстрела: что известно

Тем временем Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщает о вылете трех российских бортов Ту-95МС с авиабазы "Оленья".

По его словам, если вылет боевой, то в районе аэродрома "Энгельс" они будут около 02:30 - 03:30, ракеты могут оказаться в воздушном пространстве Украины около 03:00 - 04:00. В районе Каспийского Моря они могут оказаться в 03:20 - 04:20, тогда ракеты стоит ждать около 04:30 - 05:30.

Отмечается, что время указано с большой погрешностью. Воздушные силы пока не подтверждали вылет российских самолетов.

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