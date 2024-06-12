Воздушная тревога длилась почти два часа.

В ночь на 12 июня российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киеву. Враг применял вооружение различного типа.

"Противник выпустил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Эти ракеты заходили на Киев с южного направления несколькими волнами. Практически одновременно с ракетами на столицу с того же южного направления двигались вражеские ударные БПЛА. Во время отражения этой атаки противник выпустил по столице, по предварительным данным, еще и баллистику", - сообщает КМВА.

Воздушная тревога в Киеве продолжалась почти 2 часа. Украинские защитники сбили все воздушные цели. Точное количество и тип ракет пока не называют. Предварительно, в результате атаки в столице без пострадавших и разрушений.

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"Эта атака в очередной раз продемонстрировала, что агрессор не откажется от ракетного террора Киева. И для эффективности своих ударов рашисты будут искать новые и новые комбинации чтобы пробить нашу противовоздушную оборону. Поэтому никогда не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Всегда находитесь в укрытиях во время опасности. Берегите себя и своих близких. И верьте в нашу Победу", - заявил начальник КМВА Сергей Попко.

Война в Украине - ракетные атаки

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко проанализировал результаты перехвата ракет. Во время одной из атак расходование средств перехвата было в соотношении 1 к 1. Иными словами, на 1 выпущенную зенитно-управляемую ракету ЗРК приходилась 1 уничтоженная цель

Это, по словам аналитика, свидетельствует о достаточно высокой отработке алгоритмов противодействия не только на высокотехнологичных средствах ПВО, но и на морально устаревшем советском оборудовании, Однако, как подчеркивает Коваленко, проблемой остается то, что для максимального "закрытия" воздушного пространства средств перехвата недостаточно.

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