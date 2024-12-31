Сейчас правоохранители проводят следствие.

В Николаеве неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в фасад синагоги. Возгорание оперативно потушил охранник.

Объединенная еврейская община Украины сообщила, что полиция проводит следствие. Событие предварительно квалифицировали по части 4 статьи 296 "Хулиганство" УК Украины.

"Однако, квалификация вызывает вопросы, поскольку действия злоумышленников нарушают "Закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине", а именно пункт об умышленном повреждении или разрушении зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям, а также религиозных или культовых сооружений (домов) по мотивам антисемитизма", - говорится в сообщении.

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Представители ОЕОУ видят признаки нарушения статьи 161 "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам" УК Украины.

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