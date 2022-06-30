Хоральная синагога находится по ул. Николаевской.

В Мариуполе Донецкой области разрушена еще одна из старых синагог города.

Об этом в четверг, 30 июня, сообщила Объединённая еврейская община Украины в Telegram.

Хоральная синагога, построенная в начале 20 столетия и находящаяся на ул. Николаевской, частично разрушена.

Ранее JewishNews сообщали, что в Мариуполе полностью разрушены обе синагоги, которые использовались общиной в последние годы. Так, было разрушено здание "старой синагоги", которым местная еврейская община пользовалась до того, как переехать в новое здание, а также помещение общинного центра, которым члены общины пользовались последние два года. Эти здания превратились в руины.

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