От газа пострадали случайные прохожие, на место вызвали полицию.

В одном из супермаркетов Николаева отказались обслуживать покупателя без маски. Мужчина вступил в конфликт с охранниками и применил против них газовый баллончик.

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Об этом со ссылкой на соцсети сообщает NikolaevPost. Видео инцидента опубликовали в сети.

Отмечается, что мужчина без маски попытался рассчитаться на кассе, но кассир не стала его обслуживать. Тогда он положил деньги и пошел на выход с продуктами, но охрана попыталась его задержать.

В потасовке с охраной мужчина пустил в ход газовый баллончик. На видео можно видеть, что от газа пострадал один из охранников и случайные прохожие – на видео слышно, как люди кашляют.

Пострадавший охранник был готов продолжать драку, но его коллега его удержал.

После конфликта мужчина собрал свои пакеты и беспрепятственно уехал. Сотрудники супермаркета вызвали на место полицию.

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Автор: УНИАН