На место вызвали полицейских, а те - специализированную бригаду скорой помощи.

В центре Николаева мужчине стало плохо прямо на улице, прохожие вызвали на место скорую. Уже возле больницы мужчина напал на медиков и покусал их.

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Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на Центр экстренной медпомощи Николаевской области.

Местный сайт "Новости Н" сообщил, что молодой человек упал без сознания на тротуар у светофора. Очевидцы вызвали скорую и ждали ее около 30 минут. Они пытались остановить несколько бригад, которые проезжали мимо, но те ехали мимо. Когда медики прибыли к ним, пациент начал приходить в себя. Его госпитализировали.

Заведующая Центральной оперативной диспетчерской Людмила Сдобникова рассказала ТСН подробности происшествия. Первый вызов медики получили в 10:50, но через минуту гражданин сообщил, что пьяный мужчина перешел дорогу и не нуждается в помощи.

В 11: 12 на линию "103" обратились еще раз: то же мужчина упал без сознания.

"Все бригады были загружены. Если там и проезжали, то это были две машины, которые перевозили пациентов с коронавирусом. Выйти они не могли", - рассказала журналистам Людмила Сдобникова.

Уже возле больницы пациент пришел в себя - устроил драку и покусал врачей. На место вызвали полицейских, а те - специализированную бригаду скорой помощи.

"У него было алкогольное опьянение. Бригаде пришлось находиться там полчаса, ожидая полицию и вывода спецбригады. Агрессивными пациентами может заниматься только полиция. Она должна их зафиксировать", - отметила Сдобникова.

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Автор: Дмитрий Захаров