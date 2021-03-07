Это не первый случай вандализма на могиле Бандеры.

В немецком городе Мюнхен могилу украинского националиста и проводника ОУН Степана Бандеры облили неизвестным веществом.

Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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«И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом», — написал украинский посол.

Дипломат призвал полицию найти и наказать виновных.

«Какой стыд, что демонизацией Степана Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки», — добавил посол, не объяснив, кого именно имеет в виду.

Осквернение могилы Бандеры: что известно

В августе 2014 неизвестные повредили могилу Бандеры в Мюнхене, сломали крест и начали раскапывать захоронения.

В конце ноября 2014 года памятник был восстановлен.

В 2015 году на могильном кресте сделали провокационные надписи и повесили флаг с советской символикой.

В 2018 году прокремлевский пропагандист Грэм Филлипс сорвал украинские флаги с могилы Бандеры и повесил табличку с обвинением в «нацизме».

Степан Бандера

Степан Бандера - один из лидеров Организации украинских националистов, идеолог и теоретик украинского националистического движения XX века.

Степан Бандера и Ярослав Стецько были авторами Акта восстановления Украинского государства, провозглашенного 30 июня 1941 года.

5 июля 1941 Бандеру поместили под домашний арест, а с 15 сентября 1941 года — в центральную Берлинскую тюрьму.

С начала 1942 по август 1944 года он находился в концлагере Заксенхаузен.

В сентябре 1944 года его освободили и предложили принять участие в руководстве антисоветским вооруженным движением в тылу Красной армии, однако Бандера отклонил предложение и на сотрудничество не согласился.

Степана Бандеру убил агент КГБ Богдан Сташинский в Мюнхене 15 октября 1959 года.

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Автор: Тамара Отовская