Из всех 38-ми после аттестации уволили только одного.

30 из 38 копов Кагарлицкого отделения полиции после переаттестации, которую инициировали из-за изнасилования задержанной, остались работать в отделении.

Об этом в эфире Радио НВ сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Переаттестация – это не наказание, это проверка служебных знаний, проверка того, достойны ли эти люди работать. Если два преступника из 43-х изнасиловали женщину, избивали ее, то они за это отвечают. Но нельзя говорить, что, если один или два полицейских в райотделе плохие, то все плохие", – утверждает заместитель Авакова.

В Обуховском райотделе после переаттестации были уволены пятеро полицейских.

Всего на момент преступления в Кагарлыкском участке было 43 полицейских, тестирование должны были пройти 38, поскольку одного уволили раньше, трое находились в декретном отпуске, а один отсутствует из-за временной нетрудоспособности, уточняет Геращенко.

Что известно о деле в Кагарлыке

По данным следствия, в ночь на 24 мая в Кагарлыке Киевской области оперуполномоченный полиции Сергей Сулима и начальник сектора полицейского отделения Николай Кузив в служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

26 мая им сообщили о подозрениях. Оперуполномоченный подозревался в изнасиловании, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины). Начальник одного из секторов отделения полиции подозревался в соучастии в изнасиловании, совершенном группой лиц и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которые сопровождались насилием (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Также 26 мая суд взял под стражу обоих полицейских без права на внесение залогов. Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил Сулиму и Кузива из полиции.

В июне следователи изменили квалификацию преступления: статью 365 "превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа" Уголовного кодекса переквалифицировали на статью 127 "пытки по предварительному сговору группой лиц".

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Автор: Яна Ставская