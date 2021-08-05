Убитые люди также увлекались эзотерикой и доверяли супругам.

Молодая пара сатанистов из Москвы призналась в серии ритуальных убийств, совершенных пять лет назад в Ленинградской области и Карелии.

Об этом в четверг, 5 августа, сообщил Telegram-канал "Mash на Мойке".

"Пара московских сатанистов призналась в целой серии ритуальных убийств в лесах Ленобласти и Карелии. Истории страшные, жуткие, и, скорее всего, станут одним из самых громких дел о жертвоприношениях в современной России. Поэтому информацию стараются не распространять. Но у нас она есть", - говорится в сообщении.

По данным канала, супругов задержали за наркотики, однако в отделении полиции молодые люди признались в двух убийствах, расчленении и каннибализме.

Жертвами сатанистов, по предварительной информации, стали парень и девушка, которых с 2016 года считали без вести пропавшими. Убитые увлекались эзотерикой и доверяли паре.

Читайте такжеВ Нью-Йорке сожгли объект поклонения Церкви Сатаны "Дом Хэллоуина" (фото)Сообщается, что первое убийство супруги совершили под Приозерском в Ленинградской области. Их жертвой стал молодой петербуржец по имени Платон Степанов, которого они заманили в поход. В кругах оккультистов парня называли Вильгельмом Торквемадой.

13 августа 2016-го он вышел из своей квартиры в Купчино и пропал. Родные знали, что парень планировал поход с московскими друзьями. Платон доехал до Приозерска, отправил сообщение и больше на связь не выходил.

Также от рук мужа и жены, как сообщается, погибла девушка из Москвы, поехавшая с ними в Карелию. По данным Telegram-канала, она познакомилась с мужчиной на встрече оккультного клуба, влюбилась с первого взгляда и поклялась убить с ним человека во славу Сатаны - в карельском лесу в 2016-м. Однако на берегу озера девушку саму убили, а тело закопали там же.

Как отмечает mk.ru, по данным СМИ, супруги состояли в секте. Кроме них были задержаны еще десять членов группировки. Несколько человек впоследствии отпустили.

Кроме того, у пары есть двое детей. Сейчас они находятся у тети, оформившей опекунство.

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Автор: Катерина Комолова