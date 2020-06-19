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В мэрии Днепра провели обыски – чиновников подозревают в "откатах" на 130 миллионов гривень

17:51, 19 июня 2020
Происшествия
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Обыски проведены в офисных помещениях коммунального предприятия горсовета / фото прокуратура Днепропетровской области

Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области.

Обыски проведены в рамках уголовного производства, начатого по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами коммунального предприятия горсовета во время проведения государственных закупок, что повлекло государству тяжкие последствия (ч.2 ст. 364 УК Украины).

фото прокуратура Днепропетровской области

По данным следствия, коммунальным предприятием Днепровского городского совета проведены тендерные закупки по предоставлению рекламных и маркетинговых услуг (освещение деятельности городского совета, его исполнительных органов, должностных лиц и депутатов через средства массовой информации) на сумму более 130 миллионов гривень.

фото прокуратура Днепропетровской области

Сообщается, что победителями тендеров стали посредники - восемь физических лиц-предпринимателей (имеющих признаки фиктивности), с которыми заключены договоры на предоставление указанных услуг. При этом коммунальное предприятие имеет штат сотрудников, которые фактически и выполняют эти работы.

фото прокуратура Днепропетровской области

Обыски проведены в офисных помещениях коммунального предприятия горсовета, офисах фигурантов дела, по месту их проживания и в автомобилях последних. Изъяты денежные средства, носители информации и документациа, которая имеет значение для следствия.

фото прокуратура Днепропетровской области

Обыск был также проведен в офисном помещении одного из местных средств массовой информации, во время которого изъята документация, касающаяся вышеупомянутых договоров, заключенных со всеми победителями тендеров, ключи электронной цифровой подписи физических лиц-предпринимателей и их печати.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются причастные к преступлению лица.

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