цей матеріал доступний українською

В Луцке террорист захватил автобус с заложниками: все подробности (онлайн-трансляция)

11:35, 21 июля 2020
Происшествия
450 0
На месте работают правоохранители / фото УНИАН

Читайте такжеПоявились фото и видео с места захвата заложников в автобусе в Луцке

На месте происшествия были слышны выстрелы, а площадь оцеплена спецназом. В полиции сообщили, что у мужчины, захватившего автобус, есть оружие и взрывчатка.

УНИАН собрал все подробности о захвате заложников в автобусе в Луцке. Следите за нашей текстовой онлайн-трансляцией.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter