В Луцке террорист захватил автобус с заложниками: все подробности (онлайн-трансляция)

О пострадавших пока не сообщается.

Во вторник, 21 июля, на Театральной площади в Луцке неизвестный захватил автобус и забаррикадировался в нем.

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На месте происшествия были слышны выстрелы, а площадь оцеплена спецназом. В полиции сообщили, что у мужчины, захватившего автобус, есть оружие и взрывчатка.

УНИАН собрал все подробности о захвате заложников в автобусе в Луцке. Следите за нашей текстовой онлайн-трансляцией.

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