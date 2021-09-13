Подозреваемый сразу по трем статьям Уголовного кодекса ушел из суда после того, как судья объявил решение о содержании его под стражей.

В Луцке из местного суда сбежал 38-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании, проникновении в жилище и хранении оружия.

Мужчина просто вышел из помещения суда, поскольку пришел на заседание добровольно, без конвоя, и исчез в неизвестном направлении, сообщается в сюжете ТСН. Это произошло после того, как он услышал решение суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

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"После оглашения этого постановления, обвиняемый, услышав конечное решение, покинул самовольно зал и территорию суда. Он не был под конвоем, физически сопротивления никому не оказывал, просто самовольно покинул зал", - рассказал судья Вячеслав Покидюк.

В суде рассказывают, что подозреваемый находился в розыске, на предыдущие судебные заседания он не появлялся, однако сегодня пришел самостоятельно.

Служба судебной охраны и полиция не берут на себя ответственность за этот инцидент. Полицейские говорят, что с просьбой об охране к ним никто не обращался, а судебные охранники утверждают, что конвоировать подозреваемых - это не их работа.

Известно, что ему 38 лет, он проживает в Камень-Каширском районе, ранее уже имел проблемы с законом.

По словам пресс-секретаря полиции Волынской области Ольги Бузулук, все наряды полиции в регионе получили ориентировку на розыск беглеца, ведь он подозревается в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса.

Полиция просит всех, кому известно о пребывании подозреваемого, звонить на 102.

В сюжете ТСН напомнили, что это не первый побег суда. В прошлом году из этого же суда сбежал обвиняемый, воспользовавшись паузой в ожидании конвоиров. Его поймали уже на улице, а для задержания даже открывали предупредительный огонь.

А два месяца назад в Харькове из зала суда сбежал иностранец, которого разыскивал Интерпол за мошенничество в особо крупном размере. После оглашения постановления о мере пресечения он также не стал ждать конвой и сбежал. Задержали его только через три дня в Киеве.

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Автор: Александр Топчий