Его личность, причины смерти и пожара устанавливаются.

Сегодня рано утром в результате пожара, произошедшего в лифте девятиэтажки в Харькове, погиб человек.

По данным Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области, инцидент произошел в 05:24 в жилом 9-этажном доме на ул. Сергея Грицевца. "Горел лифт в лифтовой шахте на площади около 8 кв. м. Тело человека находилось внутри горящего лифта. Его личность, причина смерти и причина пожара устанавливаются", - говорится в сообщении.

Из-за сильного задымления лестничной клетки спасатели эвакуировали на улицу 10 жителей. Пожар ликвидировали в 06:55.

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В городском совете Харькова заявили, что причиной пожара в лифте многоэтажки, вероятно, была не техническая неисправность.

Как сообщил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко, по словам специалистов, эпицентр огня был именно в кабине.

"Был то умышленный поджог криминального характера или неосторожное обращение с огнем – надеюсь, что на эти вопросы ответит следствие", - добавил он.

Вследствие пожара в Житомирской области погибли трое детей - детали трагедии

8 декабря в результате пожара в частном доме в селе Вербовка Коростенского района Житомирской области погибли трое детей в возрасте от 2 до 5 лет, их мать получила ожоги.

Огнем уничтожена кровля дома и частично перекрытие, упавшее внутрь. Вероятная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

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