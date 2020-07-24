В Крыму пропал трехлетний сын политзаключённого Сулейманова

Ребёнок играл в песочнице возле дома и исчез.

В оккупированном Россией Крыму пропал 3-летний сын политзаключённого Руслана Сулейманова.

Об этом сообщает «Крымская солидарность» в социальной сети Facebook.

«В посёлке Строгановка Симферопольского района пропал сын политзаключённого Руслана Сулейманова - 3-летний Муса Сулейманов», - говорится в сообщении.

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В частности, ребёнок играл в песочнице возле дома по адресу ул. Армут, 8.

В этой связи «Крымская солидарность» обращается к жителям Крыма о необходимости помощи в поиске ребёнка.

«Ребёнок одет в серую трикотажную футболку, синие шорты и белые шлёпанцы», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 27 марта 2019 года российские силовики провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения «Крымская солидарность». Их подозревают в участии в деятельности запрещенной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир».

Оккупанты задержали 20 человек, задержанных вывезли в ФСБ в оккупированном Симферополе. Против задержанных возбуждены дела по ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

28 марта стало известно, что в Ростове-на-Дону задержали еще трех крымских татар, в домах которых накануне также проводили обыски.

Среди задержанных был Руслан Сулейманов.

3 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что политзаключенный Сулейманов полгода имеет серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

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