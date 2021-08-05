Инцидент с эсминцем Великобритании произошел 23 июня в районе мыса Фиолент на побережье оккупированного Крыма.

Секретные документы, в которых докладывали о деталях инцидента на Черном море с британским эсминцем и российскими военными, на остановке в Кенте случайно оставил британский кандидат в послы при НАТО Ангус Лэпсли.

Об этом пишет The Guardian.

Назначение виновника на высокую должность сейчас маловероятно, пишет издание. Не исключено, что в 50-ти утерянных страницах речь шла и о спецоперации Британии в Афганистане и на Черном море.

В июне потерянные отчеты Минобороны нашли и передали телекомпании BBC. Некоторые из отрывков были процитированы журналистами в свете событий возле Крыма.

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Источники The Guardian отметили, что документы были помещены в специальный футляр, и их вообще нельзя было выносить за пределы оборонного министерства таким образом. Вероятнее всего, служащего накажут приостановкой допуска к пересмотру секретных материалов на несколько месяцев.

27 июня BBC опубликовало фрагменты из переданных анонимом документов. В них содержалась информация о миссии эсминца HMS Defender, которая описывается как "мирный проход через украинские территориальные воды". Тем не менее, предполагалось, что реакция РФ может быть агрессивной.

В найденных документах были и материалы по другим темам: судьбе британских войск в Афганистане, взаимодействию с европейскими партнерами после Brexit, вопросам экспорта вооружений и прочего.

Инцидент с британским эсминцем возле Крыма

Инцидент с эсминцем Великобритании произошел 23 июня в районе мыса Фиолент на побережье оккупированного Крыма.

По утверждению российской стороны, Defender незаконно вторгся в "территориальные воды РФ". В Минобороны РФ заявили, что корабль был выдворен предупредительными выстрелами и бомбометанием.

Минобороны Великобритании ответило, что бомбометание не проводилось, а стрельба была принята за артиллерийские учения.

24 июня Борис Джонсон прокомментировал "обстрел" британского эсминца россиянами. Он заявил, что он проходил через украинские территориальные воды и правильно поступил, что выбрал путь возле оккупированного Крыма. Джонсон напомнил, что Лондон не признает аннексию Крыма и российскую принадлежность этих вод.

СМИ в дальнейшем сообщили, что окончательное решение о проходе британского эсминца HMS Defender вблизи берегов оккупированного Россией Крыма было принято именно Джонсоном.

Автор: Яна Ставская