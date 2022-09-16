На нем изображена Z-символика.

В оккупированном Симферополе неизвестные облили красной краской мурал с изображением российского оккупанта.

Об этом сообщают местные СМИ.

Мурал размещен на здании "Почты Крыма". На нем солдат стоит на фоне флага РФ с автомат в руках, а над ним изображена Z-символика.

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Так называемый "глава" Симферополя Михаил Афанасьев заявил, что на месте происшествия работают полицейские.

"Ситуация под контролем. Мурал будет приведен в первоначальный вид, виновные будут найдены и наказаны", - написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее так называемый глава "Совета Министров Республики Крым" Сергей Аксенов призвал привлекать к ответственности людей, которые "скандируют проукраинские лозунги и поют националистические песни" на мероприятиях.

"Считаю, что и организаторов, и участников подобных развлечений нужно привлекать к ответственности, увольнять с должностей, принимать другие меры в рамках законодательства", - заявил Аксенов.

В оккупированном Крыму людей преследуют за то, что они слушают украинские песни.

Так, в Щелкино арестовали диджея, включившего в караоке песню "Дикое поле". А в Севастополе грубо задержали мужчину, который пел песню "Ой, у лузі червона калина" - его вычислили по камерам.

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