Рядом с ним обнаружили фрагменты футболки, похожей на военную, с липучками для шевронов.

В Долгинцевском районе Кривого Рога Днепропетровской области вчера вечером подросток нашел в лесопосадке человеческий череп, о чем сообщил в полицию.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь Криворожского отдела полиции Оксана Лесонен.

По ее словам, других останков тела на месте не обнаружено, однако рядом нашли фрагменты футболки, похожей на военную – с липучками для шевронов. На фрагментах одежды были пятна бурого цвета.

Читайте такжеСутки жил с трупом, а потом распилил его в ванной: всплыли детали зверского убийства в Киеве"Нельзя пока сказать, имеет ли найденная одежда отношение к черепу и являются ли пятна на ней кровью. Череп направили на экспертизу, которая установит обстоятельства смерти, время, когда произошла трагедия, и личность жертвы", - отметила Лесонен.

По ее словам, вероятно, сегодня будет открыто уголовное производство по факту убийства по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Раиса Юргель