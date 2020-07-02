В Кривом Роге школьник с друзьями развращал своих младших сестер

Трое друзей возрастом 11, 14 и 16 лет развращали маленьких девочек под предлогом «поиграть во взрослые игры».

В Кривом Роге полицейские задержали троих подростков за развращение несовершеннолетних.

Об этом «Первому Городскому» сообщили собственные источники.

Парней задержали в четверг, 2 июля. Всех их подозревают в совершении сексуальных действий в отношении малолетних девочек.

Читайте такжеВ Киеве к 10 годам тюрьмы приговорили мужчину за попытку изнасиловать 10-летнюю девочку

Трое друзей возрастом 11, 14 и 16 лет под предлогом «поиграть во взрослые игры» развращали маленьких девочек. Имитацию полового акта с восьми и девятилетними детьми парни запечатлели на мобильные телефоны. Известно, что младший из злоумышленников - родной брат обеих жертв насилия. А старшего, шестнадцатилетнего, судили по части 1 статьи 185 УК «Кража».

Сотрудники Долгинцевского отделения полиции изъяли телефоны и видеозаписи, всех подозреваемых и их родителей допросили.

Начато расследование по ч. 2 ст. 156 Уголовного Кодекса Украины «Развращение несовершеннолетних». Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Одессе осужден мужчина, насиловавший в течение нескольких лет свою малолетнюю дочь и пасынка.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram