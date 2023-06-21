Оккупанты отрицают работу российской ПВО.

В оккупированном Севастополе вечером 21 июня прогремела серия взрывов. Успокаивать жителей сразу же бросился российский гауляйтер Михаил Развожаев, обвинив украинцев в якобы распространении фейков.

О взрывах сообщил прорашистский Telegram "Чп / Севастополь" со ссылкой на подтверждение от местных жителей. Так, по словам очевидцев, после взрыва недалеко от городского парка Победы на расстоянии около 1,5 км в воду упал большой предмет.

В чатах Севастополя жители обсуждали вероятную и громкую работу российской ПВО над морем - в двух километрах от пляжа парка Победы.

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В то же время гауляйтер Развожаев обвинил в распространении слухов о работе ПВО украинцев. Оккупанты утверждают, что взрывы были не результатом противовоздушной обороны РФ, а якобы учений курсантов на реактивных бомбометах.

"Причина громких звуков (взрывов) - это Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова провело тренировку по противоподводно-диверсионному обеспечению с использованием реактивных бомбометов", - утверждает Развожаев.

Стоит заметить, что оккупационные власти Крыма в последнее время стали все чаще скрывать воздушные атаки, в том числе неизвестными беспилотниками.

Взрывы в Крыму и деоккупация полуострова - главное

Украина не скрывает, что собирается освобождать Крым военным путем, в то же время западные эксперты сходятся во мнении, что ВСУ будут деоккупировать полуостров путем осады, которая, похоже, может произойти уже зимой.

В то же время усилия ВСУ направлены, в частности, и на перерезание сухопутного коридора РФ в Крым, который обеспечивает большую часть логистики группировке захватчиков на захваченном полуострове. Другой логистический путь - Крымский мост - уже однажды был удачно атакован.

Последние спутниковые снимки линий обороны РФ в Крыму показывают разветвленную систему окопов в ряде сел вблизи админграницы с Херсонщиной, что указывает на то, что российское командование считает серьезной угрозу деоккупации полуострова.

Чтобы прорвать оборону РФ в Крыму уже этим летом, ВСУ понадобятся ракетные системы большой дальности ATACMS. Это вооружение, по словам американского военного Бена Ходжеса, заставило бы Черноморский флот уйти из Севастополя - то же с авиабазой в Саках и другими объектами.

Тем временем украинские власти уже разрабатывают план по деоккупации полуострова. Ранее УНИАН писал, как из Крыма будут выдворять россиян, которые незаконно поселились там с 2014-го.

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