Инцидент произошел в Белоцерковском районе в селе Чупыри.

В Киевской области произошла смертельная резня из-за конфликта женщины и ее сожителя: в разгаре ссоры она взялась за нож и ударила его в спину.

За данными полиции Киевской области, мужчина не выжил. Событие произошло в Белоцерковском районе в селе Чупыри.

"После того, как я его ударила ножом в спину, он упал и нож остался у меня в руках", - пояснила правоохранителям женщина.

Сейчас следователи инкриминируют 50-летней задержанной подозрение за нанесение тяжких телесных повреждений согласно ч. 2 ст. 121 УК. По решению суда, ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей пока идет следствие.

Инциденты в Киевской области - украинцев поразил случай в Белой Церкви

Напомним, что 20 июня общество поразил случай с жестоким изнасилованием 40-летней женщины в Белой Церкви. Она стала жертвой злоумышленника, который заманил свою жертву на работу и насиловал 2 суток, запугивая убить.

Как уточнил глава Нацполиции Киевской области Адрей Небитов, во время совершения сексуального преступления насильник жестоко избивал женщину и порезал ей горло. Пострадавшей чудом удалось вырваться из рук маньяка после пыток.

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