Мужчина выжил после неудачной попытки суицида. За его жизнь борются врачи.

В российском Челябинске отец убил 9-летнюю дочь и пытался покончить с собой - выпрыгнул из окна, но выжил. Сейчас за его жизнь борются врачи.

По данным канала Shot, трагедия произошла утром субботы, 17 июня, в центральном районе города. Отец напал на девочку с ножом, пока жена была на работе.

Что толкнуло его на убийство ребенка, пока не понятно. Мужчина выбросил москитную сетку из окна, а затем прыгнул сам. Без сознания россиянина нашли соседи и вызвали скорую. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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