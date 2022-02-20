Мужчина скончался в карете скорой медицинской помощи.

В Днепре мужчина провалился под лед во время рыбалки. Спасателям пришлось вызволять еще четырех человек, которые бросились ему на помощь.

Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным событиям Украины в Днепропетровской области.

Инцидент произошел на реке Днепр в Соборном районе города. Первыми на место происшествия прибыли трое полицейских.

Правоохранители пытались спасти рыбака, но сами провалились под лед (один полицейский - на расстоянии около 70 метров от берега, двое - на расстоянии около 40).

Читайте такжеНа Львовщине пьяный парень стрелял в микроавтобус с людьми (фото)Также провалился под лед местный житель, который хотел помочь полицейским.

Чрезвычайники спасли из реки всех, однако рыбак скончался в автомобиле экстренной медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области охранник яхт-клуба спас из ледяной воды двоих детей.

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