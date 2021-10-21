В Киевской области оглашен приговор мужчине, который изнасиловал свою 91-летнюю бабушку.
Об этом сообщается на сайте Киевской областной прокуратуры.
Так, в ходе судебного разбирательства прокурором доказано, что в апреле 2021 года 48-летний житель Броварского района зашел в комнату своей 91-летней бабушки, с которой он проживал в одном доме, применил физическую силу и вступил с потерпевшей в половую связь против ее воли.
Учитывая доказательства, предоставленные стороной обвинения, суд назначил мужчине наказание – 7 лет лишения свободы (ч. 2 ст. 152 УК Украины).
Читайте такжеВ Италии посреди дороги жестоко убили украинку (фото)Приговор в законную силу еще не вступил. Стороны могут обжаловать его в апелляционном суде.
Ранее сообщалось, что на Полтавщине бывшего и действующего полицейских подозревают в изнасиловании беременной женщины.