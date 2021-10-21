48-летний мужчина проживал с женщиной в одном доме. Он, применив физическую силу, вступил с ней в половую связь против ее воли.

В Киевской области оглашен приговор мужчине, который изнасиловал свою 91-летнюю бабушку.

Об этом сообщается на сайте Киевской областной прокуратуры.

Так, в ходе судебного разбирательства прокурором доказано, что в апреле 2021 года 48-летний житель Броварского района зашел в комнату своей 91-летней бабушки, с которой он проживал в одном доме, применил физическую силу и вступил с потерпевшей в половую связь против ее воли.

Учитывая доказательства, предоставленные стороной обвинения, суд назначил мужчине наказание – 7 лет лишения свободы (ч. 2 ст. 152 УК Украины).

Читайте такжеВ Италии посреди дороги жестоко убили украинку (фото)Приговор в законную силу еще не вступил. Стороны могут обжаловать его в апелляционном суде.

Ранее сообщалось, что на Полтавщине бывшего и действующего полицейских подозревают в изнасиловании беременной женщины.

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Автор: Татьяна Герасименко