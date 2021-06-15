В результате аварии водитель легковушки скончался

Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге М-07 Киев – Ковель с участием грузовика. В результате аварии легковушка буквально превратилась в груду металла.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

"На 49 км автодороги, в Бучанском районе, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика Mercedes и легкового Volkswagen", - говорится в сообщении.

В результате аварии водитель легковушки скончался от полученных травм на месте ДТП.

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Из-за аварии на указанном участке дороги ограничили движение транспорта. На месте работали следователи, спасатели и полицейские.

Как ранее сообщал УНИАН, в Румынии на румыно-венгерском КПП Чанадпалота-Нодьлок разбился микроавтобус с украинцами. На момент аварии в микроавтобусе находилось 16 человек, из них один мужчина скончался на месте, а женщина умерла в больнице от полученных травм. При этом еще двое граждан Украины госпитализированы в тяжелом состоянии

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Автор: Анастасия Горбачева