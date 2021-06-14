В понедельник рано утром на румыно-венгерском КПП Чанадпалота-Нодьлок разбился микроавтобус.
По данным Mukachevo.net, он перевозил украинских пассажиров и врезался в колонну грузовиков, ожидавших пересечения границы в очереди на румынской стороне.
"В результате аварии один человек погиб, 16 получили ранения. Автобус направлялся в Венгрию. Полиция Румынии сообщает, что среди пострадавших трое в очень тяжелом состоянии. Они доставлены в больницу в Араде. Движение на границе было перекрыто", - сообщает издание.
Румынская служба чрезвычайных ситуаций на своей странице в Facebook подтверждает, что в аварии по крайней мере один человек погиб, еще 16 получили травмы разной степени тяжести.
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