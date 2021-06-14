По предварительной информации, микроавтобус перевозил украинских пассажиров и врезался в колонну грузовиков.

В понедельник рано утром на румыно-венгерском КПП Чанадпалота-Нодьлок разбился микроавтобус.

По данным Mukachevo.net, он перевозил украинских пассажиров и врезался в колонну грузовиков, ожидавших пересечения границы в очереди на румынской стороне.

"В результате аварии один человек погиб, 16 получили ранения. Автобус направлялся в Венгрию. Полиция Румынии сообщает, что среди пострадавших трое в очень тяжелом состоянии. Они доставлены в больницу в Араде. Движение на границе было перекрыто", - сообщает издание.

Румынская служба чрезвычайных ситуаций на своей странице в Facebook подтверждает, что в аварии по крайней мере один человек погиб, еще 16 получили травмы разной степени тяжести.

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Автор: Катерина Комолова