Количество самокатов на улицах столицы значительно увеличилось во время локдауна.

В Киеве девушка разбила лицо и получила ушиб в результате неудачной поездки на арендованном самокате, у которого отказали тормоза.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Александра сейчас ходит в очках из-за синяка под глазом и рассеченной брови. Также у нее зафиксировали многочисленные царапины на ноге. По словам девушки, она разогналась до скорости в 10 километров в час и упала, как уверяет, из-за неисправности тормозов. Инцидент произошел в столичном парке Шевченко.

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В компании, которая сдает в аренду электросамокаты, говорят, что девушка нарушила технику безопасности во время езды. По словам представителя компании Антона Мылки, каждый клиент застрахован на сумму до 200 тысяч гривень. В случае травмы нужно написать в приложении или обратиться в страховую.

Популярность самокатов в столице увеличилась в разы во время локдауна. Растет также и количество ДТП с их участием. Сейчас водители самокатов ездят по тротуарам и дорогам - ПДД этого не запрещают и не разрешают.

"Наше законодательство отстает от мирового и от тенденций развития дорожного движения. Никто из чиновников не ожидал, что на дороге появятся самокаты", - говорит адвокат Андрей Шабельников.

Для безопасной поездки на самокате советуют проверять исправность колес и тормозов.

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Автор: Юрий Годован