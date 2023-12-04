Уроженка Херсонщины также обвиняется в грабеже.

В Киеве задержана женщина за жестокое обращение с животными - она выбросила щенка из окна многоэтажки. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

О преступлении в дежурную часть Оболонского управления полиции сообщили жители улицы Архипенко. Прибывшие по вызову полицейские выяснили, что 29-летняя уроженка Херсонской области выбросила из окна 7 этажа двухмесячную собаку, которую недавно приобрела на местном рынке. От полученных травм щенок погиб.

В полиции отмечают, что женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 299 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с животными. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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Также, полицейским стало известно, что накануне, в отношении этой женщины был направлен в суд обвинительный акт по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж, совершенный в условиях военного положения.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре похожий случай случился опять же в Киеве. Песик по имени Рем выжил, после того, как его выбросили с шестого этажа. Ветеринарам удалось стабилизировали его состояние.

А в сентябре в Киеве взорвали убежище для котов на Теремках, заживо сгорели десятки животных. Приютом "Котобаза" занималась женщина: до инцидента она получала угрозы от неизвестных и обращалась по этому поводу в полицию.

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