В Киеве женщина пыталась устроить пожар возле припаркованных во дворе автомобилей (видео)
00:04, 21 июля 2020Происшествия
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Огонь вовремя заметили и потушили.
Мотивы такого поступка пока неизвестны / скриншот видео
В Киеве заметили за странным поведением женщину, которая едва не устроила пожар в одном из дворов рядом с припаркованными авто.
Соответствующее видео появилось на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
"На Бульварно-Кудрявской женщина зашла во двор и решила что-то поджечь. К счастью, это вовремя заметил один из местных жителей и затушил водой", - говорится в сообщении.
В комментариях к публикации некоторые пользователи допустили, что женщина имеет проблемы со здоровьем, другие пошутили о попытке приворота.
Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове в результате пожара на парковке сгорели семь автомобилей.
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