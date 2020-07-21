В Киеве женщина пыталась устроить пожар возле припаркованных во дворе автомобилей (видео)

Огонь вовремя заметили и потушили.

В Киеве заметили за странным поведением женщину, которая едва не устроила пожар в одном из дворов рядом с припаркованными авто.

Соответствующее видео появилось на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"На Бульварно-Кудрявской женщина зашла во двор и решила что-то поджечь. К счастью, это вовремя заметил один из местных жителей и затушил водой", - говорится в сообщении.

В комментариях к публикации некоторые пользователи допустили, что женщина имеет проблемы со здоровьем, другие пошутили о попытке приворота.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове в результате пожара на парковке сгорели семь автомобилей.

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