Впереди звезду ждет ремонт и обустройство дома.

Украинская актриса, экс-"холостячка" Ксения Мишина купила квартиру в Киеве. Как говорит сама знаменитость, она "исполнила мечту, к которой шла очень долго".

Радостной вестью Мишина поделилась в Instagram.

В квартире еще нужно будет сделать ремонт. Звезда планирует завершить уже в 2022 году, а пока активно занимается проектом своего дома с дизайнерами.

"Это невероятно круто – создавать квартиру мечты в осознанном возрасте, когда уже четко знаешь, что для тебя важно, что тебе нравится и как ты хочешь чувствовать себя в своем пространстве", - отметила Мишина.

Звезда призналась, что в ее квартире обязательно будет уголок для медитаций, ведь без него Ксения не может представить свой дом.

Читайте также"Выглядит сейчас не очень": Ксения Мишина показала родной Крым под российской оккупациейРанее Мишина уже рассказывала некоторые детали о квартире. В интервью YouTube-каналу DOROTYE звезда говорила, что ее квартира расположена в одном из ЖК на левом берегу Киева. Актриса выбрала четырехкомнатную квартиру, но запланировала перепланировку.

Мишина добавила, что впереди ремонт, но звезда уверена, что это будет потрясающее путешествие в пространство реализации мечты одной маленькой девочки".

Фолловеры искренне обрадовались новости и поздравили Ксению с покупкой.

Напомним, ранее Ксения Мишина поделилась житейской мудростью о своей красоте

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